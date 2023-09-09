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Дэнгл: что вообще волнует НХЛ по поводу ИИХФ? Разве им важнее всего не соглашение с КХЛ?

Дэнгл: что вообще волнует НХЛ по поводу ИИХФ? Разве им важнее всего не соглашение с КХЛ?
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Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн поделился мыслями о взаимоотношениях ИИХФ и НХЛ в условиях ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«Не начнёт ли сейчас НХЛ наезжать на ИИХф, ведь это же их стиль работы? Да у ИИХФ всегда так. Что вообще может волновать НХЛ по поводу ИИХФ? Разве самое важное для НХЛ не соглашение с КХЛ об уважении контрактов? Если они хотят провести международный турнир, они могут просто его провести, мы это уже знаем», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.

Напомним, НХЛ заявляет, что у Федотова действует контракт с «Филадельфией Флайерз» сроком на один год. ИИХФ признаёт это соглашение. В КХЛ считают, что договор с «Филадельфией» недействителен.

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