Дэнгл: что вообще волнует НХЛ по поводу ИИХФ? Разве им важнее всего не соглашение с КХЛ?
Поделиться
Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн поделился мыслями о взаимоотношениях ИИХФ и НХЛ в условиях ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.
«Не начнёт ли сейчас НХЛ наезжать на ИИХф, ведь это же их стиль работы? Да у ИИХФ всегда так. Что вообще может волновать НХЛ по поводу ИИХФ? Разве самое важное для НХЛ не соглашение с КХЛ об уважении контрактов? Если они хотят провести международный турнир, они могут просто его провести, мы это уже знаем», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.
Напомним, НХЛ заявляет, что у Федотова действует контракт с «Филадельфией Флайерз» сроком на один год. ИИХФ признаёт это соглашение. В КХЛ считают, что договор с «Филадельфией» недействителен.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:50
-
20:38
-
20:31
-
19:58
-
19:40
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
Партнерский контент