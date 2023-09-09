«ИИХФ сдалась». Дэнгл отметил прогресс в переговорах с НХЛ об участии в ОИ-2024 из-за КХЛ

Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале поделился мыслями о возможном участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх. Причиной обсуждения стал тот факт, что ИИХФ может наложить санкции на хоккеистов из КХЛ.
«НХЛ может сказать ИИХФ: «Хотите звёзд на Олимпиаде? Платите. Звёзд из КХЛ не будет, остались только наши», — сказал собеседник Глинна.
«Может, поэтому дело и сдвинулось. Странно же, что так долго упирались, а теперь — да, мы едем. Мы все думали, что это всё потому, что они планируют Кубок мира. А может, дело в том, что ИИХФ сдалась», — сказал Глинн.
Отметим, что ряд европейских национальных хоккейных федераций уже отказался от вызова в сборную хоккеистов из КХЛ.
- 9 сентября 2023
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