Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение «Амура» от «Лады» со счётом 1:5

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал крупное поражение хабаровчан в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Дальневосточная команда проиграла со счётом 1:5. Дважды «Амур» пропустил, играя в большинстве — «пять на четыре». Остальные три шайбы хабаровчане пропустили уже при игре в меньшинстве. Для «Лады» эта победа стала первой в сезоне.
«Что сказать? Соперник показал, как надо выгрызать победы, с каким настроем нужно выходить на лёд. Очень большие вопросы к лидерам команды. Вообще, очень расстроен командой. За подготовку к матчу беру ответственность на себя, но спрос будет с тех, кто находился на льду. Проиграли практически все единоборства, самоотверженность отсутствует, концентрация — тоже. «Лада» добилась того, чего хотела, с чем её и поздравляю», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Лады».
- 9 сентября 2023
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:50
-
20:38
-
20:31
-
19:58
-
19:40
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:16