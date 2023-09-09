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Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение «Амура» от «Лады» со счётом 1:5

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение «Амура» от «Лады» со счётом 1:5
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал крупное поражение хабаровчан в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Дальневосточная команда проиграла со счётом 1:5. Дважды «Амур» пропустил, играя в большинстве — «пять на четыре». Остальные три шайбы хабаровчане пропустили уже при игре в меньшинстве. Для «Лады» эта победа стала первой в сезоне.

«Что сказать? Соперник показал, как надо выгрызать победы, с каким настроем нужно выходить на лёд. Очень большие вопросы к лидерам команды. Вообще, очень расстроен командой. За подготовку к матчу беру ответственность на себя, но спрос будет с тех, кто находился на льду. Проиграли практически все единоборства, самоотверженность отсутствует, концентрация — тоже. «Лада» добилась того, чего хотела, с чем её и поздравляю», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Лады».

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