«Можете оставить Федотова себе». В США предложили отдать Мичкова в НХЛ взамен вратаря ЦСКА

Журналист Philly Hockey Now Чак Бозман отреагировал на непопадание Матвея Мичкова в состав СКА в трёх из четырёх матчей на старте сезона КХЛ. Обозреватель предложил необычную идею: обменять молодого форварда на вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Мичков отправится в «Филадельфию Флайерз», чтобы не сидеть в запасе СКА, а в НХЛ попросят ИИХФ снять санкции с КХЛ, ЦСКА и Федотова.

«Мы не собираемся притворяться, что понимаем Россию или российское мышление и то, как это влияет на проспекта «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. Но мы понимаем здравый смысл и логику, хотя это не обязательно применимо к российской хоккейной инфраструктуре.

Вопросы: если Мичков — один из лучших молодых талантов России, почему бы не выпускать его на матчи? Это интеллектуальные игры эпохи Майка Кинэна?

Предположение: его наказывают за то, что он сказал, что хочет играть в НХЛ за «Флайерз» после того, как его задрафтовали в июне? Мичков говорил о желании выиграть Кубок Стэнли. Ему влетело? Неполитично говорить о победе в Кубке Стэнли, когда ты россиянин?

Что теперь? В КХЛ прошла всего неделя сезона. Отсутствие у «Флайерз» контроля над развитием Мичкова, должно быть, беспокоит организацию. Конечно, Матвею, вероятно, лучше всего будет получать больше игрового времени. Но в отношении Мичкова больше неопределённости, чем ясности.

Ещё один тревожный аспект ситуации Матвея заключается в том, затронет ли спор между «Флайерз», НХЛ, ИИХФ и Федерацией хоккея России по поводу вратаря Ивана Федотова каким-то образом Мичкова. Что ж, россиянам понадобился один матч, чтобы обойти санкции ИИХФ. Федотов сыграл одну встречу и был дублёром в следующих двух. Даже снаряжаться на матч — это нарушение санкций.

Если бы я был фанатом «Филадельфии», то моим самым большим страхом было бы, если б в сознании россиян Федотов и Мичков каким-то образом связаны. Провернут ли россияне ответку для ИИХФ, НХЛ и «Флайерз», усадив Матвея на «банку»? И что в «Филадельфии» могут с этим поделать? У Мичкова есть контракт в России сроком на три года, и он заявил, что намерен соблюдать соглашение. Все карты в руках россиян.

Давайте обменяемся. Это не будет обменом в традиционном понимании, но как насчёт обмена Мичкова на Федотова? «Флайерз» хотели бы, чтобы Федотов играл в Северной Америке, но, учитывая их переполненное вратарское пространство, он им не нужен.

«Филадельфии» нужен Мичков. Его считают одним из центральных элементов перестройки «Флайерз», потенциальным нападающим-суперзвездой. Он один из немногих проблесков надежды, которые «лётчики» в последнее время подарили своим фанатам. Возможно, «Филадельфия» сможет что-нибудь придумать с русскими… услуга за услугу.

Ладно, Россия, ребята, вам так нравится Федотов, вы можете оставить его себе. Перестанем вас беспокоить по поводу контракта вратаря. Мы попросим ИИХФ снять санкции. Он ваш. Он помог вам, ребята, выиграть серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года и сказал, что счастлив в России.

Просто отправьте Мичкова в Филадельфию. Прямая сделка.

Послушайте, мы знаем, что мир устроен не так. Это весёлая тренировка. Никто не собирается на старом контрольно-пропускном пункте «Чарли» (пограничный КПП в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. — Прим. «Чемпионата») для обмена игроками. Но эта дилемма кажется довольно простой: эти два перспективных игрока «Флайерз» находятся в России. Один не играет, хотя, вероятно, должен играть. Другой играет, хотя в соответствии с санкциями не должен.

Неужели нельзя что-то придумать? Разве мы не можем заставить двух хоккеистов, которые хотят выходить на лёд и играть в хоккей, просто играть в хоккей? Если Мичков, судя по его словам, хочет приехать в НХЛ, ему следует пойти ва-банк и переехать пораньше. Тем более, что в России он мало играет», — приводит слова Бозмана Philly Hockey Now.