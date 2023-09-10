Браташ прокомментировал первую победу «Лады» после возвращения в КХЛ
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ поделился впечатлениями от игры с «Амуром» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Тольяттинский клуб вернулся в лигу в этом сезоне, но ранее потерпел три поражения.
«Сегодня нам удалось то, чего не удалось в предыдущих трёх матчах – одержать победу. Хотя не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня. В игре с «Амуром» удалось использовать свои моменты и повести в счёте. Может быть, поэтому нам удалось избежать потери концентрации в определённые отрезки. В одной игре мы за четыре минуты пропустили три шайбы, в другой – за шесть, хотя остальное время играли как минимум не хуже, чем сегодня», — приводит официальный сайт «Лады» слова Браташа.
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