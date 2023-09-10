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«Лада» отправила шестого игрока в ЦСК ВВС

«Лада» отправила шестого игрока в ЦСК ВВС
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Нападающий «Лады» Степан Стешенко командирован в команду ВХЛ ЦСК ВВС в рамках договора о сотрудничестве, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. В сезоне-2022/2023 форвард провёл 21 матч за двукратных чемпионов России во Всероссийской хоккейной лиге и забросил в них одну шайбу.

Воспитанник «Лады» Стешенко пропустил из-за травмы концовку прошлого чемпионата и всю нынешнюю предсезонку тренировался по индивидуальной программе.

Напомним, что ранее тольяттинцы командировали в ЦСК ВВС вратаря Даниила Захарова, защитников Илью Кудряшова и Артема Онишко, а также нападающих Матвея Банникова и Илью Чабана.

«Лада» после четырёх матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. На счету тольяттинцев два очка.

ЦСК ВВС занимает 27-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. Самарцы набрали одно очко в двух проведённых матчах.

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