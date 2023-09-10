Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — об игре за ЦСКА: любое поражение наказывалось — мы 9 месяцев не уезжали домой

Третьяк — об игре за ЦСКА: любое поражение наказывалось — мы 9 месяцев не уезжали домой
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, как, будучи игроком армейцев, справлялся с поражениями и насколько легко ему давались победы.

«Побеждать всегда тяжело, победы куются очень большим трудом. Когда наша команда проигрывала, то игроки ставили цель — выиграть следующие соревнования. Любое поражение наказывалось — мы девять месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.

Когда ты проигрываешь, то, конечно, переживаешь. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать. Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал. Через большой труд выходил на игру уже собранным и старался возместить поражение. Поэтому справиться с проигрышами помогали трудолюбие и тренировки.

Поймите, без любви ничего не бывает в этой жизни. Хоккеист тренируется летом по три раза в день, он постоянно получает травмы. Но он идёт на тренировки, потому что любит этот вид спорта. Человек, который влюблён в свою профессию, достигнет высоких результатов», — цитирует Третьяка Nao24.ru.

Третьяк в 1969-1984 годах защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионате СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 игр. Является 13-кратным чемпионом СССР.

Материалы по теме
«Мы ещё проведём чемпионат мира в будущем». Третьяк — об открытии «Сибирь-Арены»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android