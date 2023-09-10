Третьяк — об игре за ЦСКА: любое поражение наказывалось — мы 9 месяцев не уезжали домой

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, как, будучи игроком армейцев, справлялся с поражениями и насколько легко ему давались победы.

«Побеждать всегда тяжело, победы куются очень большим трудом. Когда наша команда проигрывала, то игроки ставили цель — выиграть следующие соревнования. Любое поражение наказывалось — мы девять месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.

Когда ты проигрываешь, то, конечно, переживаешь. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать. Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал. Через большой труд выходил на игру уже собранным и старался возместить поражение. Поэтому справиться с проигрышами помогали трудолюбие и тренировки.

Поймите, без любви ничего не бывает в этой жизни. Хоккеист тренируется летом по три раза в день, он постоянно получает травмы. Но он идёт на тренировки, потому что любит этот вид спорта. Человек, который влюблён в свою профессию, достигнет высоких результатов», — цитирует Третьяка Nao24.ru.

Третьяк в 1969-1984 годах защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионате СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 игр. Является 13-кратным чемпионом СССР.