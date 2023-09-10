«Своё мнение я ставлю в приоритет чужим». Джозефс рассказал, что не боялся ехать в КХЛ

Канадский нападающий клуба «Лада» Трой Джозефс рассказал, не боялся ли он ехать в КХЛ из-за непростой политической обстановки в мире, и сообщил, что пока не планирует получать российское гражданство.
«У каждого может быть своё мнение. Для меня и моей семьи «Лада» и КХЛ — следующий шаг в карьере. Я стараюсь не думать о том, что думают другие, и просто делать свою работу. Я приехал помочь команде из Тольятти добиться максимального результата. Поэтому своё мнение я ставлю в приоритет чужим.
Хочу ли я получить российское гражданство? Я тут совсем недавно, только присматриваюсь к местному хоккею и стране. Поэтому, думаю, ещё рано говорить о таких серьёзных вещах, как получение гражданства. Возможно, в будущем, если всё будет складываться хорошо, я подумаю над этим. Но пока моя цель — помогать команде», — цитирует Джозефса Sport24.
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