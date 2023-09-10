Барков: трудный путь «Флориды» в прошлогоднем плей-офф сделал нас сильнее

Капитан «Флориды» Александр Барков считает, что «Пантерз» получили ценный опыт, дойдя до финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне НХЛ.

«Думаю, что наш трудный путь в прошлогоднем плей-офф сделал нас сильнее. Костяк нашей команды остался практическим таким же, и теперь мы научены опытом. Когда ты получил в чём-то опыт, то понимаешь, чего ожидать.

В плей-офф мы играли в Торонто – вероятно, самым крупном хоккейном рынке, и испытали на себе это давление. Затем встретились с «Каролиной» и тем, в какой хоккей они играли – тоже получили этот опыт. Затем добрались до финала – по моим ощущениям, это вообще был другой уровень», – цитирует Баркова The Score.