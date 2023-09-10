Лидер обороны «Сибири» Тревор Мёрфи пропустит до двух месяцев из-за травмы
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Лидер обороны «Сибири» Тревор Мёрфи выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы верхней части тела после вчерашнего столкновения с хоккеистом «Автомобилиста», сообщает пресс-служба новосибирцев. «Сибирь» во вчерашнем матче разгромно уступила екатеринбуржцам со счётом 1:6.
Напомним, канадский защитник Тревор Мёрфи подписал двухлетний контракт с «Сибирью» в мае 2023 года.
В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка. 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.
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