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Кожевников предположил, каков кредит доверия у Кравеца в «Авангарде»

Кожевников предположил, каков кредит доверия у Кравеца в «Авангарде»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал на тему того, сколько времени есть у Михаила Кравеца в «Авангарде», чтобы доказать, что в межсезонье клуб сделал правильный выбор тренера.

«Пока ещё вообще нельзя делать никаких выводов, сыграно-то по два-три матча. На мой взгляд, надо дать 10, а лучше 15-20 матчей, и только после этого станет понятно, правильный выбор сделал омский клуб или нет.

Самый главный вопрос в этом всём – есть ли доверие к тренеру или нет? Если начнутся какие-то телодвижения за спиной у Кравеца, то в команде что-то обязательно произойдёт. Но если существует нормальная рабочая обстановка и в тренера верят, то вероятность положительного результата гораздо выше», — цитирует Кожевникова Betonmobile.ru

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