«Сибирь» вызвала защитника Ахиярова из новокузнецкого «Металлурга» для замены Мёрфи

Защитник Тимур Ахияров возвращается в расположение «Сибири» из новокузнецкого «Металлурга», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Такое решение принято в связи с травмой лидера обороны Тревора Мёрфи, который получил повреждение в матче с «Автомобилистом» (1:6) и выбыл на срок от шести до восьми недель.

Ахияров в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Сибирь» 52 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-1». В плей-офф на счету 23-летнего игрока обороны пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ Ахтияров провёл 83 матча, в которых отметился 10 (3+7) набранными очками с показателем полезности «-3».