Защитник «Металлурга» рассказал, что нужно сделать для победы в матче с «Салаватом»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:3) и рассказал, что нужно сделать, чтобы в следующей встрече обыграть уфимский «Салават Юлаев».
«Положительные эмоции, хорошо, что победили. Первый период, можно сказать, провозились, а потом начали играть.
Илья Набоков дебютировал в сезоне. Как тебе его игра? Парень молодец. Вероятно, немного волновался в начале, где-то были отскоки, а потом вошёл в игру. Мы старались ему помочь. Молодец, с первой игрой его, с первой победой.
Что нужно сделать, чтобы обыграть Уфу? Играть с первого периода, не давать им шансы. Действовать так, как мы провели второй, третий период здесь, как до этого играли. Просто играть в свой хоккей, не отдавать инициативу», — цитирует Дронова Metaratings.ru.
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