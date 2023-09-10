Экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли приехал в Омск
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Канадский тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда», сообщает пресс-служба «ястребов».
«Привет, Омск! Привет, академия! Нам предстоит много работы», — заявил Хартли.
Напомним, Боб Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. В предыдущем сезоне «Авангард» тренировал Михаил Кравец. С ним команда дошла до финала Восточной конференции, где проиграла казанскому «Ак Барсу» (1-4).
В текущем сезоне омский клуб провёл три матча и одержал три победы. С шестью результативными баллами «Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «ястребы» примут на своём льду хабаровский «Амур» 11 сентября.
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