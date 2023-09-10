Экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли приехал в Омск

Канадский тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда», сообщает пресс-служба «ястребов».

«Привет, Омск! Привет, академия! Нам предстоит много работы», — заявил Хартли.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. В предыдущем сезоне «Авангард» тренировал Михаил Кравец. С ним команда дошла до финала Восточной конференции, где проиграла казанскому «Ак Барсу» (1-4).

В текущем сезоне омский клуб провёл три матча и одержал три победы. С шестью результативными баллами «Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «ястребы» примут на своём льду хабаровский «Амур» 11 сентября.