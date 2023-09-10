Бывший игрок СКА: у армейцев нет задачи любой ценой победить 1:0, как у некоторых команд

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Василий Каменев оценил старт подопечных Романа Ротенберга в новом сезоне КХЛ.
«Впечатления от СКА на старте сезона в целом положительны. Команда играет в атакующий, зрелищный хоккей, который анонсировало руководство. Болельщикам приятно на такой смотреть. Но очень тяжёлый выезд в начале чемпионата: с «Динамо», «Торпедо», «Локомотивом» ответственные игры. Не хватило игрокам эмоций, чтобы два последних матча завершить с хорошим результатом.
Снова много удалений у армейцев — надо это исключить. В игре с «Локомотивом» получили «3х5» за выброс шайбы. Потом уже тяжело было догнать соперника, который играет от обороны и ведёт в счёте 3:1. Есть моменты в игре, которые вызваны волнением. Видно, что команда в начале пути, только строится.
Кто из игроков порадовал? Защитник Никишин, конечно. И в обороне отрабатывает, и подключается к атакам, неслучайно набирает очки. Отличная мобильность, понимание, где нужно оказаться в нужный момент. Молодец. Я говорил ещё раньше, что у этого игрока — большое будущее. Думаю, через год год-два мы увидим его на ведущих ролях в НХЛ.
Не всегда у СКА идёт игра, а что с мотивацией игроков? Видно, они заряжены, хотят побеждать — это самое главное. И стараются играть для зрителей. Нет задачи любой ценой победить 1:0, как у некоторых команд КХЛ. Всё-таки болельщики ходят смотреть на голы, на красивую игру. А трудности старта вызваны тем, что СКА ещё в начале пути, только строится.
12 сентября в первом домашнем матче СКА принимает «Спартак»? Это серьёзная проверка. «Спартак» тоже очки теряет, команда с амбициями. Но у СКА много принципиальных игр — и со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Динамо». А с «Ак Барсом» разве не принципиальная дуэль? Тем более что в этом сезоне нас ждёт перекрёстный плей-офф: клубы «Запада» будут играть против клубов «Востока». Сейчас уже к этому готовятся», — цитирует Каменева «РБ Спорт».
Ранее известный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд оценил старт СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
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