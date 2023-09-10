«Куньлунь» четвёртый раз подряд обыграл ЦСКА на домашнем льду

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Китайский клуб четвёртый раз подряд обыграл армейцев на домашнем льду. Ранее были победы 9 октября 2021 года (2:1), 20 сентября 2022 года (2:1 ОТ), 1 октября 2022 года (5:4 Б). Последний раз ЦСКА обыгрывал «Куньлунь» в гостях 25 октября 2020 года (3:2).

После сегодняшней победы подопечные Виктора Игнатьева вновь вернулись на первую строчку общей таблицы КХЛ, имея восемь очков после пяти матчей.

В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября. ЦСКА примет московское «Динамо» 13 сентября.