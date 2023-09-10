Фёдоров – о замене вратаря в овертайме: риск – благородное дело

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о замене голкипера Ивана Федотова на четвёртого полевого игрока в овертайме матча с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Смена вратаря в овертайме? Есть возможность, есть определённые действия. Не знаю, насколько я понимаю, наш последний опыт в этом элементе не был суперудачным. Но мы дорабатываем то, что календарь, опять же, не даёт нам делать на тренировках. Это хорошая отработка элемента «четыре на три». Есть определённые риски, но риск – это благородное дело», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После сегодняшней победы подопечные Виктора Игнатьева вернулись на первую строчку общей таблицы КХЛ, набрав восемь очков за пять матчей.

В следующем матче «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Локомотивом» 12 сентября. ЦСКА примет московское «Динамо» 13 сентября.