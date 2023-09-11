Антипин: на раскатке у нас не получалось — Кинэн клюшку сломал и выгнал со льда

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о работе с главным тренером Майком Кинэном.

«Было очень интересно, особенно в начале карьеры. Он больше психологически действовал на игроков. Что мне запомнилось — то, как он уделял каждой мелочи внимание. Помню, мы летели в Хабаровск семь часов, и он каждый час проходил в салоне самолёта и давал игроку по бутылке воды, чтобы выпивали. Даже в раздевалке на выезде он делал всё на свой манер, мусорку переносил, стол в другую сторону двигал, всё это было

Самая короткая раскатка в карьере была с Кинэном: мы вышли, что-то не получалось немного, пасы неточные. Он клюшку сломал, мы десять минут откатались, и он нас всех выгнал со льда. Если сравнивать Кинэна с тем же Морисом, то он больше мотиватор, больше психологически работал с игроками», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.