Антипин: на раскатке у нас не получалось — Кинэн клюшку сломал и выгнал со льда

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о работе с главным тренером Майком Кинэном.
«Было очень интересно, особенно в начале карьеры. Он больше психологически действовал на игроков. Что мне запомнилось — то, как он уделял каждой мелочи внимание. Помню, мы летели в Хабаровск семь часов, и он каждый час проходил в салоне самолёта и давал игроку по бутылке воды, чтобы выпивали. Даже в раздевалке на выезде он делал всё на свой манер, мусорку переносил, стол в другую сторону двигал, всё это было
Самая короткая раскатка в карьере была с Кинэном: мы вышли, что-то не получалось немного, пасы неточные. Он клюшку сломал, мы десять минут откатались, и он нас всех выгнал со льда. Если сравнивать Кинэна с тем же Морисом, то он больше мотиватор, больше психологически работал с игроками», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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