Виктор Антипин прокомментировал решение перейти в «Трактор»

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о своём переходе в челябинский клуб.
«Было желание видеть меня в команде, было конкретное предложение и разговор. В «Тракторе» хотели использовать мои сильные стороны, которые я не проявлял в последние сезоны. Главное, что была заинтересованность в моих услугах.
Что за тренер Гатиятулин? Это авторитетный тренер, прекрасно это все знают. У нас много времени уделяется всем компонентам игры, мы до мелочей проработали все схемы и системы, нам рассказывают, как играть в каждом игровом моменте, показывают видео», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
В сезоне-2022/2023 Антипин защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.
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