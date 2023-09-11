Виктор Антипин прокомментировал решение перейти в «Трактор»

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о своём переходе в челябинский клуб.

«Было желание видеть меня в команде, было конкретное предложение и разговор. В «Тракторе» хотели использовать мои сильные стороны, которые я не проявлял в последние сезоны. Главное, что была заинтересованность в моих услугах.

Что за тренер Гатиятулин? Это авторитетный тренер, прекрасно это все знают. У нас много времени уделяется всем компонентам игры, мы до мелочей проработали все схемы и системы, нам рассказывают, как играть в каждом игровом моменте, показывают видео», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В сезоне-2022/2023 Антипин защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.