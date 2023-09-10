Форвард «Автомобилиста» Бывальцев назвал любимое упражнение Павла Дацюка

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал об игре с Павлом Дацюком и назвал любимое упражнение легендарного хоккеиста.

«Чем запомнилась игра в одной команде с Павлом Дацюком, как центральному насколько полезно было видеть, как он тренируется и действует на льду? Конечно, запомнилось это. Даже смеялся тогда, говорил: «Посмотрите, Паша в центре на «бампере» стоит в большинстве, а я под бросок с ходу».

Мы иногда оставались после тренировки, а у него было любимое упражнение: сначала он держит шайбу, и мы должны у него её отобрать, а потом менялись, и он должен был отбирать. Было очень тяжело это сделать. Много таких мелких моментов, плюс, конечно, он подсказывал – всегда слушались его подсказов», — цитирует Бывальцева пресс-служба «Автомобилиста».

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, член «Тройного золотого клуба».