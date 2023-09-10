Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эндрю Лэдд завершил карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» Эндрю Лэдд завершил карьеру в 37 лет.

«Пришло время для моей следующей главы. Когда я был ребёнком, я никогда не думал, что смогу зарабатывать на жизнь игрой в хоккей.

Это была моя любовь к игре. Мне нравилось быть частью команды, мне нравилось соревноваться, мне нравился шанс победить, мне нравился вызов, мне нравилось погружаться в настоящий момент, мне нравилось чувство сопричастности, мне нравилась уверенность, которую это давало мне, и мне нравилось доказывать людям, что они неправы.

Когда я размышляю о своём путешествии, 1001 игре, двух Кубках Стэнли, возможности стать капитаном в канадском городе, больше всего я благодарен людям. Я всегда буду благодарен за то, как игра сформировала меня как личность, и за людей, которых она привела в мою жизнь!», — написал Лэдд в своём «твиттере».

За 1001 сыгранный матч Эндрю Лэдд забросил 256 шайб и отдал 294 результативные передачи, набрав в общей сложности 550 очков. В составе молодёжной сборной Канады Эндрю стал чемпионом мира 2005 года.