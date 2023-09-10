Контракт Бобровского попал в список худших в НХЛ на сезон-2023/2024 по версии THW

Журналист Марко Зломишлич в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 худших контрактов Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024.
В топ-10 контракты российский игроков не попали, однако в списке упоминаний значится соглашение голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Напомним, по контракту у вратаря осталось три года со среднегодовой зарплатой $ 10 млн.
Худшим контрактом Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024 по версии The Hockey Writers стало соглашение Марка-Эдуара Власика с «Сан-Хосе Шаркс» (до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн).
В прошедшем сезоне НХЛ Бобровский в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступил «Вегасу».
В пяти встречах финала Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с 91,5% отражённых бросков.
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