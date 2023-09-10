Решение ХК ЦСКА игнорировать санкции ИИХФ имеет смысл — The Hockey Writers

Журналист Энтони Трюдо в статье на портале The Hockey Writers оценил решение ЦСКА игнорировать санкции Международной федерации хоккея в отношении голкипера Ивана Федотова и порассуждал о том, как эта ситуация может сказаться на Матвее Мичкове.
«Решение ЦСКА игнорировать ИИХФ имеет смысл со спортивной точки зрения. У них нет причин бояться наказания со стороны международного органа, который, по сути, приговорил страну к смертной казни в спорте до окончания спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Однако они создают опасный прецедент, и чем смелее КХЛ бросает вызов ИИХФ, тем больше НХЛ приходится задерживать дыхание. Если КХЛ превратится в лигу преступников, генменеджеру «Филадельфии» придётся изо всех сил стараться обеспечить Матвею Мичкову приезд в Америку как можно скорее.
Если ИИХФ продолжит бить КХЛ по рукам только для того, чтобы последняя отмахнулась от них, выбор между двумя сторонами может стать необходимым для НХЛ», — сказано в статье.
- 10 сентября 2023
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