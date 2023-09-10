Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» с «Адмиралом»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступит перед матчем Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Адмиралом» в Омске, сообщает пресс-служба «ястребов».

«Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин заглянет к нам в гости на матч 14 сентября.

Алексей уже дважды выступал на льду «G-Drive Арены» в прошлом сезоне — и вот, наконец, приезжает непосредственно на матч «Авангарда»! Он не только проведёт автограф-сессию для наших болельщиков, но и покажет своё мастерство на предматчевом шоу», — говорится в сообщении «Авангарда».

Напомним, сегодня стало известно, что канадский тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда».