Коньков: у «Торпедо» есть готовый медиапродукт, на который ходят люди

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил старт «Торпедо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«У нижегородцев часто бывают матчи-концерты. «Торпедо» приучило нас к тому, что игры с их участием не бывают неинтересными. Их приятно смотреть. У них есть азарт, свойственный молодёжи, и динамика, быстрая игра. Они креативят, вратари участвуют в голевых атаках. У «Торпедо» есть готовый медиапродукт, на который ходят люди. Честь и хвала им за то, что они его сделали.
«Торпедо» — один из лидеров Западной конференции. Подопечные Ларионова обыграли минское «Динамо», «Локомотив» и СКА. Это прямые конкуренты за место в плей-офф. Впрочем, в начале чемпионата у каждой команды могут быть трудности. Эти очки очень важны с точки зрения обретения уверенности. У «Торпедо» драйв, динамика и задор. Болельщики полюбили команду, они с удовольствием ходят на её игры», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Ранее хоккейный эксперт Никита Щитов высоко оценил игру «Торпедо» в стартовавшем сезоне КХЛ и отметил, что тренерский штаб нижегородцев не боится вводить в состав молодых игроков.
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