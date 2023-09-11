«Сменить клуб было не так-то просто». Рейдеборн — об уходе из ЦСКА

Голкипер швейцарского «Берна» Адам Рейдеборн ответил на критику из-за того, что он не покинул ЦСКА сразу после начала спецоперации.

«Я подписал контракт ещё до того, как всё началось. Это было действительно так. Я знаю, что многие считают это неправильным решением. Но сменить клуб было не так-то просто. Например, после плей-офф 2022 года все варианты рухнули. Я рад, что с «Берном» всё получилось», — приводит слова Рейдеборна Blick.

В статье отмечается, что шведские клубы бойкотировали голкипера и он не мог найти подходящую команду.

Шведский вратарь выступал за ЦСКА на протяжении двух сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провёл за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30.