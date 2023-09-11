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Крикунов: Гусев идёт по графику — одно очко за игру, к концу сезона будет больше

Крикунов: Гусев идёт по графику — одно очко за игру, к концу сезона будет больше
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Заслуженный тренер России, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал игру нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева на старте сезона.

«У динамовцев игра хорошо получается в большинстве. В равных составах немного хуже. Поменялся состав. Какое-то время уйдёт на то, чтобы игрокам притереться. Пришли хорошие ребята: Гусев и Ожиганов, которые находят свою игру потихонечку. Никиту так вроде и не видно пока особо: четыре игры — четыре очка. Но он в своем бомбардирском графике и идёт – в среднем по одному очку за игру. Думаю, к концу сезона будет больше – он очень талантливый игрок», — приводит слова Крикунова «МК-Спорт».

Ранее Владимир Крикунов оценил старт СКА в новом сезоне КХЛ.

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