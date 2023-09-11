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Свечников и Сергачёв посетили финал US Open с участием Даниила Медведева

Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем посетили российские хоккеисты НХЛ: нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв.

В прошедшем чемпионате Свечников набрал 55 (23+32) очка в 64 матчах. В марте игрок получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца прошлого сезона. В августе генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ.

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

Напомним, Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.