«Торпедо» заключило соглашение о сотрудничестве с клубом ВХЛ АКМ

Хоккейные клубы «Торпедо» и АКМ заключили договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
«Договор с «Дизелем» прекратил своё действие, но, несмотря на это, между командами сохранятся деловые отношения. У нас было хорошее взаимопонимание, обе команды получали спортивную выгоду от данного сотрудничества, но на сегодняшний день команда из Пензы, к сожалению, не может вместить в своём составе максимальное количество игроков системы «Торпедо».
Игроки «Чайки», которые выиграли Кубок Харламова, а также молодые хоккеисты, перешедшие в нашу систему, сейчас должны получать игровую практику в ВХЛ, а не сидеть на лавке. В связи с этим было принято решение пересмотреть формат взаимодействия. Часть игроков продолжат выступать за «Дизель», кто-то вернётся в «Торпедо» и «Чайку», а кто-то будет отправлен в АКМ. Мы рассчитываем, что игроки, по тем или иным причинам не проходящие в состав «Торпедо», будут получать игровую практику в чемпионатах ВХЛ и МХЛ», — заявил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
Соглашение о сотрудничестве с тульским клубом будет действовать до окончания сезона-2023/2024.
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