Анвар Гатиятулин по собственной инициативе покинул совет директоров «Трактора»

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«Трактор» на официальном сайте объявил об изменениях в составе совета директоров.

Сегодня, 11 сентября, прошло общее собрание челябинского клуба. На нём рассматривали ряд важных вопрос. По итогам собрания главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул совет директоров. Наставник сделал это по собственной инициативе.

«Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в КХЛ», — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании был утверждён отчёт о финансовой деятельности клуба, а также представлены коммерческая и спортивная стратегия на сезон-2023/2024.

Напомним, на старте сезона «Трактор» одержал две победы, набрав пять очков в четырёх матчах.