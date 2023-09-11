В КХЛ остался лишь один клуб, который ещё не проигрывал в новом сезоне

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Омичи потерпели первое поражение в сезоне. Таким образом, теперь в Континентальной хоккейной лиге остался лишь один клуб, который ещё не проигрывал в новом чемпионате. Этой командой является «Торпедо». Нижегородцы выиграли все три встречи, которые сыграли. «Авангард» оступился в четвёртом матче чемпионата.

Отметим, что омская команда с шестью очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Нижегородцы располагаются на второй позиции на Западе.