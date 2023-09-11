Главный тренер «Сочи» Кокорев пропустит матч с «Локомотивом» из-за ухудшения состояния

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев пропустит матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале южной команды.

Отмечается, что причиной отсутствия является ухудшение состояния Кокорева. Он не сможет руководить сочинцами. Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Гольц.

Напомним, встреча между «Локомотивом» и «Сочи» пройдёт сегодня, 11 сентября, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Южный клуб в нынешнем сезоне провёл четыре матча, в которых одержал лишь одну победу — над «Ак Барсом» (3:1). На счету подопечных Кокорева два очка. «Сочи» занимает предпоследнее, 10-е место в Западной Конференции.