«Я ждал три года!» Вратарь «Амура» эмоционально высказался после победы над «Авангардом»

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников эмоционально высказался после победы в матче с «Авангардом» (5:1). Для 25-летнего голкипера эта встреча стала дебютной в КХЛ. Лозебникова, сделавшего 35 сейвов, признали лучшим игроком матча в «Амуре».

«Пацаны, сейчас будет немного эмоциональная речь с моей стороны. Я ждал этого шанса три года, три года! С разными тренерами не получалось, не давали дебютировать. Спасибо большое сегодня вам за этот матч. Как вы сегодня играли, это просто было бесподобно! Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сегодня [сыграть]. Для меня это очень важно! Спасибо, мне приятно, что вы мне доверили. Всех с победой! Идём дальше», — сказал Лозебников.

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