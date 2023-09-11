Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я ждал три года!» Вратарь «Амура» эмоционально высказался после победы над «Авангардом»

«Я ждал три года!» Вратарь «Амура» эмоционально высказался после победы над «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников эмоционально высказался после победы в матче с «Авангардом» (5:1). Для 25-летнего голкипера эта встреча стала дебютной в КХЛ. Лозебникова, сделавшего 35 сейвов, признали лучшим игроком матча в «Амуре».

«Пацаны, сейчас будет немного эмоциональная речь с моей стороны. Я ждал этого шанса три года, три года! С разными тренерами не получалось, не давали дебютировать. Спасибо большое сегодня вам за этот матч. Как вы сегодня играли, это просто было бесподобно! Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сегодня [сыграть]. Для меня это очень важно! Спасибо, мне приятно, что вы мне доверили. Всех с победой! Идём дальше», — сказал Лозебников.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Авангард» крупно проиграл «Амуру» и потерпел первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android