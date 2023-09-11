Мартемьянов: в Тольятти было печальное зрелище. Сегодня всевышний наградил «Амур» победой

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче с «Авангардом» (5:1).
«Провели неплохой матч. Единственное, что смущает — нахватали ненужных удалений. Но парни выстояли, вратарь неплохо сыграл, и этот момент, когда мы восемь минут штрафа подряд получили и не пропустили, стал переломным. Команда поверила в себя. После трёх поражений немножко подавленное было настроение, но надеюсь, что после сегодняшней победы парни раскрепостятся и будут играть в тот хоккей, который мы хотим от них видеть. В обороне сыграли довольно-таки неплохо во многих моментах, ну и большинство сработало – за терпение и старание нас вознаградил всевышний этой победой.
Естественно, я как главный тренер настраиваюсь на каждый матч, готовлюсь. Видел по настрою ребят, что они сегодня готовы дать бой, и сама самоотдача очень порадовала. Всё-таки три поражения подряд, а последнее 1:5 – безобразная по содержанию игра. Конечно, было печальное зрелище в Тольятти, но сегодня молодцы, хорошо играли.
Голы Шевченко в большинстве? У нас есть своя схема большинства, Дима очень здорово играет на пятачке, это его конёк, и мы его используем. Много подборов сегодня сделал. Мы ему доверяем, он сделал то, что должен делать.
«Авангард» вышел вальяжно? Я смотрю за своей командой, как она разминается, как готовится. Не знаю, вальяжно или нет, но то, что парни там играть умеют – мы знаем. Не просто так команда всегда находится в топах, и сегодня была тяжёлая игра по накалу», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 сентября 2023
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