«Мы одного из их забивал из игры выключили». Мартемьянов — об игре «Амура» в меньшинстве

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче с «Авангардом» (5:1) и прокомментировал травму форварда омичей Рида Буше.
«Что помогло отбиться в меньшинстве? Во-первых, мы одного из их забивал из игры выключили. Это тоже важный момент, отсутствие Буше нам в плюс пошло. Но и мы готовимся к матчу, разбираем соперника.
Насколько давит, что после такого межсезонья от «Амура» будут обязательно требовать результат? Я тёртый калач. У меня в карьере было и по восемь поражений подряд, но руководство доверяло, терпело, с тем же «Амуром» я уже выходил в плей-офф. На меня это не давит, я делаю свою работу, парни стараются всё выполнять. Поймите правильно: команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня, мои помощники. Парни ещё не все понятны, кто что может и что умеет. Нужно время и терпение, но из таких матчей уже складывается мнение о многих игроках», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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