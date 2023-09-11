Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы одного из их забивал из игры выключили». Мартемьянов — об игре «Амура» в меньшинстве

«Мы одного из их забивал из игры выключили». Мартемьянов — об игре «Амура» в меньшинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче с «Авангардом» (5:1) и прокомментировал травму форварда омичей Рида Буше.

«Что помогло отбиться в меньшинстве? Во-первых, мы одного из их забивал из игры выключили. Это тоже важный момент, отсутствие Буше нам в плюс пошло. Но и мы готовимся к матчу, разбираем соперника.

Насколько давит, что после такого межсезонья от «Амура» будут обязательно требовать результат? Я тёртый калач. У меня в карьере было и по восемь поражений подряд, но руководство доверяло, терпело, с тем же «Амуром» я уже выходил в плей-офф. На меня это не давит, я делаю свою работу, парни стараются всё выполнять. Поймите правильно: команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня, мои помощники. Парни ещё не все понятны, кто что может и что умеет. Нужно время и терпение, но из таких матчей уже складывается мнение о многих игроках», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
Буше сыграл всего девять секунд в матче с «Амуром». Ему разбили губу в первой смене
Видео
«Авангард» крупно проиграл «Амуру» и потерпел первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android