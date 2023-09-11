«Никого не нужно гнобить, проблемы никакой нет». Кравец — об 1:5 с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«Команда боролась, играла в чужой зоне, соперник вообще до ворот не доезжал. А затем три меньшинства и два гола у них. Значит, надо работать над меньшинством. Дальше сократили счёт, но ошиблись и пропустили третий гол. Потом уже полетели вытаскивать игру, получили контратаки и новые голы. Проиграли пятачок сегодня? Проблемы никакой нет, из четырёх матчей сезона мы выиграли три. Сегодняшнее поражение проанализируем.

Сейчас ребята отдохнут денёк, и вернёмся к работе. Никого не нужно гнобить, просто по-человечески всё объяснить и исправить. Хорошая команда анализирует поражение и выходит выигрывать следующий матч», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.