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«Никого не нужно гнобить, проблемы никакой нет». Кравец — об 1:5 с «Амуром»

«Никого не нужно гнобить, проблемы никакой нет». Кравец — об 1:5 с «Амуром»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«Команда боролась, играла в чужой зоне, соперник вообще до ворот не доезжал. А затем три меньшинства и два гола у них. Значит, надо работать над меньшинством. Дальше сократили счёт, но ошиблись и пропустили третий гол. Потом уже полетели вытаскивать игру, получили контратаки и новые голы. Проиграли пятачок сегодня? Проблемы никакой нет, из четырёх матчей сезона мы выиграли три. Сегодняшнее поражение проанализируем.

Сейчас ребята отдохнут денёк, и вернёмся к работе. Никого не нужно гнобить, просто по-человечески всё объяснить и исправить. Хорошая команда анализирует поражение и выходит выигрывать следующий матч», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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