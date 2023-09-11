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Главный тренер «Авангарда» рассказал, что произошло с Ридом Буше, сыгравшим лишь 9 секунд

Главный тренер «Авангарда» рассказал, что произошло с Ридом Буше, сыгравшим лишь 9 секунд
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:5) рассказал о травме нападающего омичей Рида Буше. Хоккеист в первой же смене получил повреждение и больше не выходил на лёд. Американский форвард сыграл всего девять секунд.

«Что с Буше? Ему выбили зуб, и у него рассечение. Пока не знаю, будет ли он доступен к следующему матчу.

Дали возможность сыграть Илье Рейнгардту в первом звене вместо Буше, и я считаю, что он достаточно хорошо отыграл. Да, он ошибся в эпизоде с третьим голом «Амура», но там должны были подстраховать и защитник, и вратарь. Ошибаются все, а в целом он игру провёл хорошо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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