Отец Амирова рассказал, как агент Родиона помогал юноше после новости об опухоли мозга

Руслан Амиров, отец нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, рассказал, как агент хоккеиста Дэн Мильштейн помогал юноше и его семье. Специалист продолжал оказывать помощь форварду уфимцев после того, как узнал об опухоли головного мозга игрока. По словам Амирова-старшего, Мильштейн всегда оставался на связи.

«Отдельно — о Дэне Мильштейне. Я сказал на похоронах, когда произносил речь, что Дэн находится в кругу семьи не просто так. Для всех он — большой агент, профессионал. Его дела говорят громче слов. Но это и человек с огромным сердцем. Когда Родион был в порядке, Дэн делал колоссальную работу. Драфт, договор с «Торонто», рекламные контракты с ССМ и Bauer — все эти приятные и полезные вещи, форма, бюджеты…

А когда Родион Амиров закончился как хоккеист, мы узнали Дэна Мильштейна как отца и друга. Я сказал всем: «Для нас это не агент, а член нашей семьи, близкий родственник». Он прилетал в Россию по два-три раза в месяц, просто чтобы навестить и поддержать нашего сына, привезти какие-то вещи. Моментально решались все бытовые моменты, лечение. Никаких вопросов вроде: «А для чего? Зачем? А сколько?»

— Что нужно? Пожалуйста.

Закрывались все счета. Когда Родион ушёл в Германии и навалилась куча организационных дел — как договориться с посольством, как доставить тело, что делать с зависшими документами — Дэн сказал: «Руслан, ты не касаешься этой темы. Я беру всё на себя».

Не представляю, сколько он спал. Как ни позвонишь, он всегда на связи. Сына ведь привезли из Германии уже ночью, за три часа до похорон. Рейс был через Турцию, самолёт стоил больших денег. Но Дэн решил миллион вопросов», — приводит слова Амирова-старшего «Матч ТВ».

Напомним, 14 августа Родион ушёл из жизни в возрасте 21 года. Сегодня, 11 сентября, стяг с его джерси подняли под своды «Уфа-Арены», а номер вывели из обращения.