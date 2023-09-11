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Автор дубля в ворота «Авангарда»: «Амур» не имеет права проигрывать три матча подряд

Автор дубля в ворота «Авангарда»: «Амур» не имеет права проигрывать три матча подряд
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Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко высказался после победы в матче с «Авангардом». Форвард забросил две шайбы.

«Начинать с десяти минут штрафа никто не хочет, плюс на нас давила серия поражений. Мы не так хотели начать сегодня, но случилось то, что случилось, и это нас не прибило, а придало тонус и нам, и вратарю. Ребята сразу поняли, что с первых секунд надо из себя всё доставать. За счёт этого выстояли, командный дух встрепенулся, и полетели вперёд.

Причины серии поражений? В первую очередь психология. У нас хорошая команда, и мы не имеем права по три игры проигрывать подряд, неважно, с какими соперниками. Тем более матч в Тольятти – это тихий ужас. Мы вышли сегодня концентрированно, но чересчур зажаты были, не было раскованности в действиях. Отсюда и удаления», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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