«В конце повезло». Андрей Разин объяснил победу «Металлурга» в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«Удачное начало. В первом периоде по игре мы где-то даже проигрывали, но удачно забили. Во втором играли лучше, было очень много моментов с нашей стороны. К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Третий период — молодцы! Действовали по заданию, Очень дисциплинированно, строго. В конце повезло. Нас с победой!
В третьем периоде с «Витязем» посадил на лавку Никиту Гребёнкина, а сегодня он вышел и забил. Сработало ли это? Конечно, я не думал о том, что если я его посажу, то он из-за этого сегодня злой выйдет. В прошлой встрече были моменты, из-за которых пришлось его посадить. Сегодня он сделал выводы. Я рад за него!» — сказал Разин на пресс-конференции.
- 11 сентября 2023
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