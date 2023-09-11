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Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»

Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом».

«Эти четыре дня не сыграли нам на руку. Мы выбились из игрового ритма. Играть — одно, а тренироваться — это другое. Было видно, что ребятам было тяжело поймать игровой ритм и вкатиться. «Магнитка» удачно забила два гола и потом «откатилась». Каждый раз, начиная атаку, мы встречали троих игроков. Много сил потратили», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

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