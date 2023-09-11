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«Это трагедия». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о смерти Родиона Амирова

«Это трагедия». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о смерти Родиона Амирова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча с «Металлургом» (1:2) высказался о церемонии поднятия стяга с джерси воспитанника уфимцев Родиона Амирова.

«Что я чувствовал во время церемонии поднятия стяга Родиона Амирова? Если честно, это трагедия. Мы знаем, через что прошла семья, знаем, как сильно Родион боролся с этим недугом. Конечно, это затрагивает за душу. Опять же, Родион был правильным, добрым, отзывчивым парнем. Он не оставил никого в команде равнодушным», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

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