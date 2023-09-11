«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, всухую обыграв «Автомобилист»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шафигуллин (Митякин, Клок) – 08:44 (5x5)
На девятой минуте Булат Шафигуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Евгений Митякин и Лукаш Клок. Вратарь Эмиль Гарипов оформил шат-аут.
Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» первой в нынешнем сезоне.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом. «Нефтехимик» 14 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом».
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