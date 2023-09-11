«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, всухую обыграв «Автомобилист»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На девятой минуте Булат Шафигуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Евгений Митякин и Лукаш Клок. Вратарь Эмиль Гарипов оформил шат-аут.

Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» первой в нынешнем сезоне.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом. «Нефтехимик» 14 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом».