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ХК «Локомотив» сенсационно разгромно проиграл «Сочи» — 0:5

ХК «Локомотив» сенсационно разгромно проиграл «Сочи» — 0:5
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рендулич (Грэм, Криштоф) – 07:51 (5x4)     0:2 Криштоф (Рендулич, Завгородний) – 10:29 (5x5)     0:3 Рендулич (Криштоф, Манухов) – 13:25 (5x5)     0:4 Тянулин (Мачулин) – 48:10 (5x5)     0:5 Криштоф (Грэм) – 48:34 (5x4)    

На восьмой минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, вывел южную команду вперёд. На 11-й минуте Михал Криштоф удвоил преимущество «Сочи». На 14-й минуте Борна Рендулич оформил дубль. На 49-й минуте Артур Тянулин с передачи Василия Мачулина забросил четвёртую шайбу. Через 24 секунды Михал Криштоф оформил дубль, ему ассистировал Джесси Грэм.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 13 сентября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Локомотив» 12 сентября примет «Куньлунь».

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