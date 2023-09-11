ХК «Локомотив» сенсационно разгромно проиграл «Сочи» — 0:5

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).
На восьмой минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, вывел южную команду вперёд. На 11-й минуте Михал Криштоф удвоил преимущество «Сочи». На 14-й минуте Борна Рендулич оформил дубль. На 49-й минуте Артур Тянулин с передачи Василия Мачулина забросил четвёртую шайбу. Через 24 секунды Михал Криштоф оформил дубль, ему ассистировал Джесси Грэм.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 13 сентября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Локомотив» 12 сентября примет «Куньлунь».
- 11 сентября 2023
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