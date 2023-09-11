Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 за две минуты и одолело «Барыс» в овертайме

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).
На 12-й минуте Понтус Оберг, реализовав численное большинство после потрясающего сольного прохода, вывел казахстанскую команду вперёд. На 16-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Седрик Пакетт и Никита Гусев. На 29-й минуте Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперёд. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Роман Старченко и Самат Данияр. На 51-й минуте Нельсон Ножье упрочил преимущество гостей — 3:1. На 55-й минуте Джордан Уил отыграл один гол. Через 129 секунд форвард оформил дубль — 3:3.
Победу своей команде в овертайме принёс Даниил Пыленков.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 сентября в Москве на «ЦСКА-Арене» сыграет с ЦСКА. «Барыс» 16 сентября примет «Адмирал».
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