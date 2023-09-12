Шевченко: многое узнал, когда играл в «Авангарде». Часто пересматриваю видеонарезку Найта

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко вспомнил времена игры за «Авангард». Вчера, 11 сентября, форвард оформил дубль в ворота бывшего клуба.
«Мои голы в большинстве в игре с «Авангардом»? Мы это всё наигрываем с предсезонки, тренеры видели, что я в том сезоне в Астане достаточно неплохо выполнял функции на пятачке.
Много вещей я узнал, когда играл в «Авангарде», очень много смотрел за Корбаном Найтом – как он двигается, перемещается, у меня есть его видеонарезка, и я её частенько пересматриваю. Наблюдаю, когда закрывает вратаря, когда открывается под передачи. Многое стараюсь брать на вооружение, пытаюсь находить хайлайты не только когда он забивает, но и что он делает, чтобы забивали партнёры. Так что при игре в большинстве помогают тренировки и просмотры лучших в лиге. Сейчас это, наверное, Дима Яшкин, а до этого был Корбан», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 12 сентября 2023
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