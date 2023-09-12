«Что бы я ни думал про него, он реально крутой тренер!» Экс-игрок «Авангарда» — о Хартли

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко высказался после победы в матче с «Авангардом» и вспомнил совместную работу с Бобом Хартли в омском клубе.

«Конечно, довольно принципиальный матч для меня был с «Авангардом». Я здесь играл, был полтора года в этой команде, с многими хорошими ребятами познакомился. А сегодня был ещё и Боб Хартли на трибуне. Хотел бы увидеть его после матча, поздороваться с ним. Конечно, у нас с ним не очень сложились отношения, как игрока с тренером, но я всегда готов с ним пообщаться и пожать ему руку, поблагодарить за всё. Потому что он реально крутой тренер. Что бы про него ни говорили, что бы я ни думал про него, когда оставался в запасе! Только полный позитив по отношению к нему, потому что это суперучитель», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.