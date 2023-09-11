Шарипзянов: «Амур» объехал «Авангард» на одном коньке. И с этим мы будем жить

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).
«Ребята в «Амуре» молодцы, рабочие. Шевченко — красавец, забил два гола. Их команда проиграла несколько матчей, конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы. Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке. И с этим мы будем жить до следующей игры», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
- 11 сентября 2023
-
23:25
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:27
-
19:16
-
18:58
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:21
-
17:13
-
16:51