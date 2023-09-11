Шарипзянов: «Амур» объехал «Авангард» на одном коньке. И с этим мы будем жить

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«Ребята в «Амуре» молодцы, рабочие. Шевченко — красавец, забил два гола. Их команда проиграла несколько матчей, конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы. Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке. И с этим мы будем жить до следующей игры», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).