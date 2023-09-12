«Заслужили, чтобы они ушли с трибун». Капитан «Авангарда» извинился перед болельщиками

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками. За весь прошлый сезон не было ни разу, чтобы они уходили с трибун. Сегодня мы это заслужили своей игрой во втором и третьем периодах. Мы не имели права так играть после того, как потеряли двух ведущих игроков, должны были сыграть за пацанов, ещё лучше, быстрее, мощнее, но сегодня этого не было. Закономерный итог, и с ним мы идём дальше.

Ничего не получалось? Думаю, что к нашим нападающим, большим мастерам, не может это относиться. Всё всегда получается у них, просто сегодня чего-то не хватило. Не знаю чего, будем смотреть, разбирать. Уже несколько игр подряд мы получаем много большинства и не забиваем нужный гол, который может успокоить игру и поставить нас на нужные рельсы. Так что нужно работать, нельзя так много пропускать и много не забивать в большинстве», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.