А. Юдин: уровень судейства в КХЛ значительно уступает уровню самого чемпионата

Экс-защитник сборной России Александр Юдин прокомментировал решение СКА оспорить штраф главного тренера команды Романа Ротенберга за критику арбитров после матча с «Торпедо» (3:4).

«На мой взгляд, уровень судейства значительно уступает уровню самого чемпионата. Мне кажется, лет пять-семь назад судейство было на более высоком уровне. По крайней мере, не было «двойных стандартов». А сейчас посмотрите, как лига защищает судей, не признаёт ошибок. При этом клубы штрафуют, тренеров тоже, при этом сами судьи не страдают. Санкции к судьям если и применяют, то информация об этом скрывается. Все вокруг говорят, что в КХЛ всё отлично. Судьи, работавшие на матче «Торпедо» — СКА и допустившие ошибки, которые повлияли на результат, продолжают работать дальше. Где справедливость? И есть ли она вообще в КХЛ? Раньше было всего трое, а иногда четверо судей, сейчас четверо в поле, резервный, существует судья-видеогол, инспектор… При этом ошибок гораздо больше и никакой ответственности...» — сказал Юдин «Чемпионату».